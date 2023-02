Der VfB Stuttgart kann für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder mit Stammtorhüter Florian Müller planen. Nach seinen Magen-Darm-Problemen am vergangenen Wochenende kehrte der 25-Jährige am Dienstagvormittag ins Training zurück. Linksverteidiger Borna Sosa dagegen musste wegen einer Erkältung aussetzen. Ob damit ein Einsatz des Kroaten gegen den FC fraglich ist, blieb zunächst unklar. Der VfB ist in der Fußball-Bundesliga seit sechs Spielen sieglos und mittlerweile auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht.