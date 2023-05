Der abstiegsgefährdete VfB Stuttgart ist mit Abwehrspieler Borna Sosa in die Vorbereitung auf das Saisonfinale der Fußball-Bundesliga gestartet. Der Kroate, der beim 4:1 bei Mainz 05 am vergangenen Sonntag wegen einer Infektion im Mund- und Rachenraum gefehlt hatte, war beim Training am Mittwoch wieder auf dem Platz. Nicht dabei war Verteidiger Dan-Axel Zagadou, der in Mainz mit einer Kopfverletzung ausgewechselt worden war.