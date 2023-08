Blick in das Stadion mit einer Eckfahne mit dem Wappen des VfB Stuttgarts. Foto

Der VfB Stuttgart hat seine Stadionordnung angepasst und zur kommenden Saison der Fußball-Bundesliga die Promillegrenze gesenkt. In der vergangenen Spielzeit sei es in der Arena zu "auffallend mehr Sanitäts- und Ordnungsdiensteinsätzen wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher gekommen, die verunfallt waren oder aufgrund ihres Zustandes medizinisch versorgt werden mussten", teilte der Club am Montag mit.

Der VfB Stuttgart hat seine Stadionordnung angepasst und zur kommenden Saison der Fußball-Bundesliga die Promillegrenze gesenkt. In der vergangenen Spielzeit sei es in der Arena zu "auffallend mehr Sanitäts- und Ordnungsdiensteinsätzen wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher gekommen, die verunfallt waren oder aufgrund ihres Zustandes medizinisch versorgt werden mussten", teilte der Club am Montag mit.

Der VfB sehe diese Entwicklung mit Sorge und habe sich deshalb "mit den Behörden darauf verständigt, die in der Stadionordnung festgeschriebene Grenze von 1,4 auf 1,0 Promille zu senken", hieß es in der Mitteilung weiter. "Zudem werden die Alkoholkontrollen am Einlass sowie im Stadion verstärkt. Besucherinnen und Besuchern, die über den zugelassenen Wert alkoholisiert sind, kann der Zutritt zum Stadion verweigert werden."

Die Stuttgarter starten am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum in die neue Bundesliga-Saison.

Kader VfB Stuttgart Mitteilung VfB Stuttgart