Dem japanischen Fußball-Nationalspieler Waturo Endo geht es nach Angaben von VfB Stuttgarts Trainer Michael Wimmer besser. "Er ist auf einem guten Weg", sagte der Coach der Schwaben am Samstag vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen: "Er hat noch ganz leichte Kopfschmerzen."

Endo war am Dienstagabend beim 2:1 in Stuttgart gegen Hertha BSC nach einem schweren Zusammenprall für kurze Zeit bewusstlos gewesen. Der Japaner war anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, er hatte dies mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung nach einer Nacht wieder verlassen können. Am Freitag besuchte er die VfB-Mannschaft.

Wimmer bekräftigte, dass Endo zur WM mit Japan reisen werde. "Und wir hoffen, dass es auch reicht, dass er bei der WM spielen kann." Japan ist neben Spanien und Costa Roca Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der WM in Katar, die am Sonntag kommender Woche beginnt.

