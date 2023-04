Der neue Trainer Sebastian Hoeneß möchte mit dem VfB Stuttgart den Schwung vom DFB-Pokal-Halbfinaleinzug mit in die Fußball-Bundesliga nehmen und im Spiel beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) einen Sieg nachlegen. "Wir wollen dorthin fahren, um zu gewinnen", sagte der 40-Jährige am Freitag. "Die Marschroute ist klar." Das Team brauche aber auch eine gewisse Stabilität und Kontrolle gegen die Bochumer, erklärte der VfB-Coach. "Die wollen sicher ein Chaos veranstalten."