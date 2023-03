Nach der Amerikanerin Krystal Rivers haben die Bundesliga-Volleyballerinnen des MTV Allianz Stuttgart mit einer weiteren Führungsspielerin verlängert. Kapitänin Maria Segura Palleres werde auch in der kommenden Saison in Stuttgart spielen, teilte der Club am Mittwoch mit. Die 30 Jahre alte spanische Außenangreiferin wird damit in ihre vierte Saison beim deutschen Topteam gehen. In der Saison 2021/22 holte sie mit den Stuttgarterinnen die Meisterschaft und den Pokalsieg.