Die Nervenstärke, die die Spieler beim wichtigen 4:1 (1:1)-Sieg beim 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag gezeigt haben, macht dem VfB Stuttgart auch Mut für das Saisonfinale gegen die TSG 1899 Hoffenheim. "Ruhig, zuversichtlich und sachlich" sei die Mannschaft nach dem 0:1 geblieben, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem Erfolg bei den Rheinhessen.

Zum dritten Mal in den vergangenen sechs Partien in der Fußball-Bundesliga punkteten die Schwaben nach einem Rückstand. Schon beim 3:3 gegen Borussia Dortmund und dem 1:1 beim FC Augsburg war ihnen das gelungen. Mit dieser Moral soll gegen Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nun der Ligaverbleib gesichert werden.

Als Tabellen-15. geht der VfB in den letzten Spieltag, bei einem Sieg ist er definitiv gerettet. Schon in der vergangenen Saison gelang der Klassenerhalt am 34. Spieltag - mit einem Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln (2:1). "Die Erfahrung, die die Jungs letztes Jahr gemacht haben, wird nicht schaden", sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß. "Sie haben da schon eine sehr schwierige Saison gemeinsam bewältigt." Und Nervenstärke bewiesen.

