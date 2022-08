Der VfB Stuttgart will am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg einfahren. Die Schwaben sind am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln gefordert. Trotz phasenweise ansprechender Leistungen holte der VfB bisher erst zwei Zähler. "Die Spiele, die wir gemacht haben, waren gar nicht so schlecht. Aber es sind zu wenig Punkte rausgekommen", sagte Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo vor der Partie.