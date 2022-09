Mit zwei Veränderungen in der Startformation versucht der SC Freiburg die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückzuerobern. Der vom FC St. Pauli gekommene Daniel Kofi-Kyereh feiert im Duell mit Borussia Mönchengladbach an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) sein Startelf-Debüt. Im Angriff kehrt Michael Gregoritsch zurück. Woo-Yeong Jeong und Nils Petersen sitzen im Vergleich zum 2:1-Erfolg am zurückliegenden Donnerstag gegen Karabach Agdam erst einmal auf der Bank.