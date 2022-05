Der VfB Stuttgart will am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) dem FC Bayern die Meisterschaftsparty verderben und sich vorzeitig den Einzug in die Relegation sichern. Sollten die Schwaben völlig überraschend beim FC Bayern München gewinnen, können sie nicht mehr direkt aus der Fußball-Bundesliga absteigen.