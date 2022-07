In einem Wohnanwesen in Dobel (Kreis Calw) hat die Polizei am Donnerstag die Leiche einer Frau entdeckt. Die Beamten seien nach dem Hinweis einer Zeugin zum Anwesen gefahren und hätten dort die 68 Jahre alte Frau gefunden, teilte eine Sprecherin mit. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die 68-Jährige Opfer einer Gewalttat. Die Kriminalpolizei Calw richtete eine 34-köpfige Sonderkommission unter dem Namen "Loipe" ein.