Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Gemeindeverbindungsstraße im Landkreis Calw sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Zwischen Neubulach und Seitzental sei ein 34-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen. Die 44-jährige Fahrerin konnte sich aus dem Auto retten, bevor dieses Feuer fing.