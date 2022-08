Zwei Wochen nach dem Fund der Leiche einer 68 Jahre alten Frau in Dobel (Landkreis Calw) sitzen nun die beiden Verdächtigen in Haft. Eine 38-Jährige kam am Freitag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Ein 29-Jähriger sitze bereits seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Beiden wird Totschlag zur Last gelegt. Das Paar war im Kreis Rastatt festgenommen worden. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten demnach an.