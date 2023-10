Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League einen weiteren Sieg gefeiert und dadurch vorzeitig die K.o.-Runde erreicht. Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister bezwang die Rouen Dragons am Mittwoch mit 3:2 (2:2, 0:0, 1:0). Tyler Gaudet traf in der 52. Minute in Überzahl für die Mannheimer und sorgte für die Entscheidung. Zuvor hatten Jordan Murray (2.) und David Wolf (12.) die Adler vor 7172 Zuschauern mit 2:0 in Führung gebracht, ehe die Franzosen durch einen Doppelschlag von Loic Lamperier (16./17.) ausglichen.

Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League einen weiteren Sieg gefeiert und dadurch vorzeitig die K.o.-Runde erreicht. Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister bezwang die Rouen Dragons am Mittwoch mit 3:2 (2:2, 0:0, 1:0). Tyler Gaudet traf in der 52. Minute in Überzahl für die Mannheimer und sorgte für die Entscheidung. Zuvor hatten Jordan Murray (2.) und David Wolf (12.) die Adler vor 7172 Zuschauern mit 2:0 in Führung gebracht, ehe die Franzosen durch einen Doppelschlag von Loic Lamperier (16./17.) ausglichen.

Die besten 16 Teams der Vorrunde kommen weiter. Die Adler stehen nach fünf Spieltagen in der Königsklasse bei vier Siegen und einer Niederlage. Zum Abschluss treten sie am kommenden Mittwoch beim slowakischen Club HC Kosice an. Zuvor sind sie noch zweimal in der Liga gefordert: am Freitag bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven, am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt.

Kader Adler Mannheim Champions Hockey League