Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben ihren ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison gefeiert. Die deutschen Meisterinnen gewannen beim belgischen Club Asterix Avo Beveren am Dienstagabend klar mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:16). Zuvor hatten sie sich in der Gruppenphase dem polnischen Vertreter PGE Rysice Rzeszów und dem italienischen Topclub Imoco Volley Conegliano geschlagen geben müssen.