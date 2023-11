Stuttgarts Krystal Rivers (l) in Aktion. Ihr Team hat in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert. Foto

Die deutschen Volleyball-Meisterinnen des Allianz MTV Stuttgart haben in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Konstantin Bitter unterlag dem italienischen Topclub Imoco Volley Conegliano vor heimischer Kulisse am Mittwoch mit 1:3 (25:21, 19:25, 20:25, 18:25).

Zum Auftakt der Gruppe D hatten die Stuttgarterinnen bereits beim polnischen Vertreter PGE Rysice Rzeszów verloren. Ihre Ausgangslage hat sich nun also weiter verschlechtert. Das nächste Europapokal-Spiel für die Schwäbinnen steht am Dienstag, 28. November, bei Asterix Avo Beveren in Belgien an.

