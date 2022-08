In Erinnerung an die Opfer der Pandemie ist in Brackenheim bei Heilbronn der landesweit erste "Corona-Hain" im Staatswald eingeweiht worden. "Corona ist für uns alle mit Entbehrung und mit Verlust von Vertrautem oder sogar Angehörigen verbunden", sagte Forstminister Peter Hauk (CDU) am Dienstag an der Gedenkstätte. "Dann suchen wir nach einem Ort der Erinnerung, des Innehaltens oder des Gedenkens." In Baden-Württemberg sind seit dem Ausbruch der Pandemie mehr als 16.600 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben.