Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen im Südwesten sinkt immer weiter. Am Donnerstag lagen in Baden-Württemberg noch 113 Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen, 24 weniger als in der Vorwoche. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart (Stand: 16.00 Uhr) mit. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Normalstationen nahm ab. Lagen dort vergangenen Donnerstag noch 1213 Erkrankte, sind es nun noch 949. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen ging ebenfalls weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 445,2 - ein Rückgang von 66,4 Ansteckungen im Vergleich zur Vorwoche. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile mindestens 15 950 Menschen gestorben - das sind 95 mehr als vergangenen Donnerstag.