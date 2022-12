Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink hat Kritik zurückgewiesen, nach der Datenschutz den Fortschritt ausbremse. "Wer immer nur sagt, der Datenschutz bremst, läuft Gefahr, Digitalisierung von den Interessen der Bürger zu entkoppeln", sagte er der "Schwäbischen Zeitung" (Dienstag). "Wenn etwa die Freiheit der Bürger zugunsten von mehr Sicherheit geopfert werden soll, müssen wir Kontra geben." Es sei ein unschönes Signal, wenn seine Behörde immer wieder in eine Ecke gestellt werde, in die sie seit Jahrzehnten nicht mehr gehöre. "Wir verstehen uns als beratende Behörde. Wir wollen niemanden in seinem Elan stoppen, sondern die Rechte der Bürger vertreten", sagte er der Zeitung zum Ende seiner Amtszeit weiter.