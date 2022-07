Die Schwenninger Wild Wings haben den lettischen Nationalspieler Miks Indrašis für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Das gab der Club am Montag bekannt. Der 31-Jährige spielte zuletzt für den EHC Biel-Bienne in der Schweiz. Zuvor bestritt der Linksschütze 524 Spiele in der russisch geprägten osteuropäischen KHL.