Klimaaktivisten haben in Ludwigsburg eine Straße blockiert, nachdem die Polizei zuvor eine mutmaßlich geplante Blockade verhindert hat. Am frühen Dienstagmorgen war die Polizei an die stark befahrene Bundesstraße 27 in Ludwigsburg ausgerückt, um die mutmaßlich geplante Straßenblockade zu verhindern. Den Angaben nach versammelten sich mehrere Menschen am Fahrbahnrand, gingen nach Gesprächen mit den Beamten aber wieder. Zuvor hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet.