Die Deutsche Bahn will in Sachen Aufklärung und Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Thema Antiziganismus eng mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma zusammenarbeiten. «Diskriminierung und Antiziganismus haben bei der Deutschen Bahn keinen Platz», sagte Bahn-Chef Richard Lutz laut einer Mitteilung am Freitag. Demnach hatte bereits am Mittwoch in Berlin ein Treffen zwischen der Bahn, dem Vorsitzenden des Zentralrats sowie dem Beauftragten der Bundesregierung gegen Antiziganismus stattgefunden.