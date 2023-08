Nach einer ungewöhnlichen Entscheidungsfindung setzen die Adler Mannheim weiter auf den früheren Nationalspieler Denis Reul als Kapitän. Das gab der Club der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor dem Saisonstart in der Champions Hockey League am Donnerstag gegen HCB Südtirol Alperia (19.30 Uhr) bekannt. Der neue Trainer Johan Lundskog ließ über den Kapitän nicht abstimmen, legte ihn aber auch nicht allein fest.

"In diesem Jahr gab es keine Wahl. Wir haben diese Entscheidung als Club getroffen, gemeinsam. Nach etlichen Gesprächen mit jedem einzelnen Spieler, dem Management und mit meinem Trainerstab haben wir uns schließlich für Denis entschieden", erklärte Lundskog am Mittwoch laut Vereinsmitteilung. Tom Kühnhackl, Jordan Szwarz, David Wolf und Markus Hännikäinen sind Reuls Assistenten. Der langjährige Adler-Verteidiger Reul war bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten Kapitän.

Die Saison in der DEL beginnt Mitte September. Die Adler legen am 15. September mit einem Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings los.

