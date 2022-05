Kapitän Constantin Braun wird auch in der kommenden Saison für die Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. «Unser absoluter Leader bleibt uns erhalten», sagte Geschäftsführer Volker Schoch in einer Mitteilung vom Donnerstag über den früheren Nationalspieler und mehrfachen deutschen Meister. «Constantin gibt auf dem Eis und auch in der Kabine den Ton an. Er ist in allen Bereichen ein tolles Vorbild.»