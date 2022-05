Stürmer Mitch Wahl wird in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Schwenninger Wild Wings spielen. «Mitch bringt uns Erfahrung, sowohl aus anderen europäischen Ligen als auch der DEL, und verstärkt unser Offensivspiel mit seinem Einsatz und seiner Beständigkeit», sagte Schwenningens Trainer Harold Kreis am Freitag zur Verpflichtung des 32 Jahre alten Deutsch-Amerikaners. Wahl spielte zuletzt für die Kassel Huskies in der DEL2.