Emanuel Buchmann freut sich auf seinen Start mit dem deutschen Meistertrikot bei der Tour de France starten. "Es ist natürlich ein super Gefühl", sagte der Tour-Vierte von 2019 nach seinem nationalen Triumph am Sonntag. "Das Trikot gibt natürlich auch ein bisschen Extra-Motivation. Damit bei der Tour am Start zu stehen, ist eine riesige Sache", fügte er hinzu. Bei der am Samstag im spanischen Bilbao beginnenden Frankreich-Rundfahrt geht das Leichtgewicht beim Team Bora-hansgrohe als Helfer seines australischen Kollegen Jai Hindley ins Rennen.