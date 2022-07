Das Deutsche Weininstitut (DWI) hat zum dritten Mal besondere Sehenswürdigkeiten der Weinkultur ausgezeichnet. Eine vom Deutschen Weininstitut (DWI) eingesetzte Fachjury wählte aus mehr als 50 Vorschlägen 14 "Höhepunkte der Weinkultur" aus, die am Mittwoch in Bernkastel-Kues an der Mosel vorgestellt wurden.