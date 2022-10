Mit einer Überraschung im DFB-Pokal möchte der SV Waldhof Mannheim den Liga-Frust überwinden. In der zweiten Runde des Wettbewerbs trifft der Fußball-Drittligist am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) daheim auf den 1. FC Nürnberg. Mit einem Erfolg würden die Mannheimer den größten Erfolg in der jüngeren Vereinsgeschichte perfekt machen. Zuletzt stand der Waldhof in der Saison 2002/03 im Achtelfinale.