Die TSG 1899 Hoffenheim hofft im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Rückkehr von Torjäger Andrej Kramaric. Der 31 Jahre alte Kroate plagt sich schon länger mit einer Sprunggelenkblessur herum und fehlte auch beim 5:1-Sieg im DFB-Pokal am Dienstagabend gegen den FC Schalke 04. "In fünf Tagen", sagte Kramaric auf die Frage, wenn er zurückkehre, schränkte aber gleich ein: "Morgen schauen wir mal."