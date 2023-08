Der SV Sandhausen hat zum Auftakt des DFB-Pokals für eine Überraschung gesorgt. Der Fußball-Drittligist gewann am Freitag verdient mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen den in der neuen Saison auch nach drei Pflichtspielen noch sieglosen Zweitligisten Hannover 96. Nach einem phasenweise wilden Spiel verwandelte Abu-Bekir El-Zein den entscheidenden Strafstoß für die Gastgeber und bescherte den Niedersachsen das peinliche Aus in der ersten Runde.