Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals in einem Heimspiel auf den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag. Das Duell der beiden Bundesligisten wird am 5. oder 6. Dezember stattfinden. Genau terminiert sind die Spiele bisher nicht. Bereits am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die beiden Clubs in der Liga aufeinander.