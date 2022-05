Torjäger Nils Petersen vom Bundesligisten SC Freiburg glaubt, dass viele Fußballfans seiner Mannschaft und Trainer Christian Streich den Titel im Endspiel des DFB-Pokals gegen RB Leipzig gönnen. «Ich bin mir sicher, dass sich ganz viele Leute in Deutschland einen Freiburger Sieg wünschen und ich wünsche es Christian Streich einfach, mal was zu gewinnen. Es würde ganz Deutschland gerne sehen, wenn er das Ding hochreißt», sagte Petersen in der «Sport Bild» (Mittwoch). «Es wäre ein Geschenk von uns an ihn.»