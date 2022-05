Die Fußball-Profis und das Trainer-Team des SC Freiburg sind einen Tag nach der bitteren Niederlage im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig von mehreren Tausend Fans in der Heimat empfangen worden. «In ein paar Tagen, Monaten oder Jahren werden wir uns daran erinnern und daran denken, dass wir so etwas mal miterlebt haben», sagte Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo dem SWR am Sonntagabend - kurz nachdem er sich mit seinen Mannschaftskollegen in das Goldene Buch der Stadt eingetragen hatte.