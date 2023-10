Mehrere Israel-Flaggen sind von Unbekannten im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Israel-Flagge vor dem Rathaus in Schwäbisch Gmünd am Donnerstagabend heruntergerissen und durch eine selbstgemalte Palästina-Flagge ersetzt.

Auch in Waiblingen waren bereits am Sonntag und Donnerstag Israel-Flaggen gestohlen worden. Der Besitzer der Flagge bemerkte den Vorfall am Donnerstag, dennoch konnte er den mutmaßlichen Täter vor seiner Flucht nicht aufhalten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor mehr als einer Woche ist es in Baden-Württemberg immer wieder zu antisemitischen Vorfällen gekommen. In Stuttgart und anderen Städten im Land hatten Täter unter anderem Israel-Flaggen von Fahnenmasten gerissen, angezündet oder mit Eiern beworfen.

Im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg hilft im Südwesten eine zentrale Koordinierungsstelle bei der Aufklärung antisemitischer Straftaten. Seit dieser Einrichtung beim Landeskriminalamt (LKA) habe man laut Angaben des Innenministeriums eine niedrige zweistellige Zahl antisemitischer Taten und antiisraelischer Aktionen im Land registriert. Überwiegend geht es demnach um geschändete Flaggen.

