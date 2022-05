Wegen der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse sollte Innenminister Thomas Strobl (CDU) aus Sicht der FDP nicht mehr an Vereidigungsfeiern der Bundeswehr teilnehmen. Strobl sei als Vertreter der Landesregierung eingeplant, wenn im Juni Rekruten des ABC-Abwehrbataillons 750 «Baden» und des Luftwaffenausbildungsbataillons Germersheim ihr feierliches Gelöbnis im Schloss Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ablegten, teilte der bundeswehrpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Hans Dieter Scheerer, am Freitag mit. Das sei vollkommen inakzeptabel. «Solange gegen Minister Strobl Ermittlungen laufen, kann er keiner Vereidigung der Bundeswehr beiwohnen», betonte Scheerer.