Der Leasinganbieter Grenke hat sein Neugeschäft im zweiten Quartal gesteigert. Das Leasingneugeschäft zog im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent auf 650,3 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Unternehmenschef Sebastian Hirsch sprach von einem herausfordernden Umfeld, vor allem aufgrund der Zinsentwicklung und wachsender Rezessionssorgen. Angesichts dessen seien die Zahlen ein "ausgezeichnetes Resultat". Die Nachfrage sei stabil. Das Leasing von E-Bikes weiter im Aufwärtstrend. Der Konzern legt seinen detaillierten Zwischenbericht am 10. August vor.