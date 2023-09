Weil ihr Sohn sie mit einem Messer bedroht hat, ist eine 52-Jährige in Schwaben aus einem Fenster ihrer Wohnung gesprungen und von einem Polizisten aufgefangen worden. Der 29 Jahre alte Sohn habe in der Nacht auf Donnerstag in der Wohnung seiner Eltern in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) randaliert, teilte die Polizei mit. Der Mann befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand und drohte, seine Mutter mit dem Messer zu töten, falls die Beamten näherkommen.

Die Ermittler verwickelten den 29-Jährigen den Angaben zufolge in ein Gespräch, was die Mutter zur Flucht durch das Fenster der Hochparterre-Wohnung nutzte. Ein Polizist habe sie aufgefangen und in Sicherheit gebracht. Kurze Zeit später hätten die Beamten den Sohn festgenommen. Weil dieser sich dabei gewehrt habe, sei ein Polizist leicht verletzt worden. Der 29-Jährige wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.