Die Polizei hat eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern festgenommen, die in der Nähe von Stuttgart und im Allgäu tätig gewesen sein soll. Im Rems-Murr-Kreis nahmen Polizisten am Donnerstag sechs Tatverdächtige fest, wie das Polizeipräsidium Aalen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag mitteilten. Die Männer im Alter zwischen 26 und 32 Jahren befinden sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.