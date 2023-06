Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist ein weiterer Standort gerettet. Auch das Warenhaus im baden-württembergischen Leonberg bleibe erhalten, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. In den Verhandlungen mit dem Vermieter ECE sei eine Einigung erzielt worden. Erst am Samstag hatte das Unternehmen angekündigt, dass auch die Filiale in Essen entgegen den ursprünglichen Planungen erhalten bleibe.