Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Geschäftsjahr der hohen Inflation getrotzt und Umsatz und Ergebnis deutlich nach oben geschraubt. Dabei verzeichnete das Unternehmen eine starke Dynamik im vierten Quartal, wie Hugo Boss am Dienstag in Metzingen mitteilte. So legte der Umsatz in diesem Zeitraum um 18 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu und überschritt erstmal die Milliardenmarke in einem Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg um vier Prozent auf 104 Millionen Euro.