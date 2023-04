Die Adler Mannheim stehen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga vor dem Aus. Der achtfache deutsche Meister verlor am Samstag das fünfte von sieben möglichen Begegnungen beim ERC Ingolstadt mit 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) und liegt mit 2:3 zurück. Damit müssen die Mannheimer am Montag (16.30 Uhr/Magentasport) ihr Heimspiel gewinnen, um ein Entscheidungsspiel in Ingolstadt zu erreichen.