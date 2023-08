Markus Hännikäinen kehrt in die Deutsche Eishockey Liga und zu den Adler Mannheim zurück. Der finnische Angreifer absolvierte bereits in der Saison 2021/22 23 Spiele für die Mannheimer und erhielt nun einen Einjahresvertrag, wie der Club am Donnerstag mitteilte. In der Vorsaison ging Hännikäinen in Schweden für den Linköping HC auf das Eis.