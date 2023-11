Die Adler Mannheim haben das Viertelfinale der Champions League verpasst. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga verlor das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag gegen Rapperswil-Jona mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). In der ersten Begegnung unterlagen die Mannheimer vor einer Woche in der Schweiz mit 1:4.