Die Adler Mannheim haben ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison gewonnen. Das Team des neuen Trainers Johan Lundskog gewann zum Auftakt der Champions Hockey League gegen den HCB Südtirol Alperia am Donnerstag nach einer erfolgreichen Aufholjagd mit 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Matthias Plachta (29. Minute), Jordan Murray (36.), David Wolf (46.) und Jyrki Jokipakka (60.) trafen für den achtmaligen deutschen Eishockey-Meister. Zuvor hatten Bradley McClure (12.) und Michael Halmo (27.) die Gäste aus Südtirol mit 2:0 in Führung gebracht.

Ihr nächstes Spiel in der Champions Hockey League bestreiten die Adler am Sonntag gegen Red Bull Salzburg aus Österreich. In der kommenden Woche treten die Mannheimer dann zweimal in Finnland an - bei Champions-League-Sieger Tappara Tampere (7. September) und bei Lukko Rauma (10. September). Die Hauptrunde der europäischen Königsklasse endet am 18. Oktober.

Die Champions League wird in einem neuen Modus mit 24 Teams gespielt. Jede Mannschaft trifft zunächst auf sechs unterschiedliche Gegner und hat drei Auswärts- und drei Heimspiele. Die besten 16 der Gesamttabelle ziehen in die K.o.-Runde ein.

