Nigel Dawes wird den Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga rund zehn Wochen fehlen. Der 37-jährige Angreifer erlitt in der Partie in Straubing (3:2) eine Beinverletzung, wie der Club am Sonntag mitteilte. "Es ist extrem schade, dass wir auf ihn in der Schlussphase der Hauptrunde verzichten müssen", sagte Manager Jan-Axel Alavaara über den Ausfall des Kanadiers.