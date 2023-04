Die Adler Mannheim haben den erhofften dritten Sieg in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gegen den ERC Ingolstadt verpasst. In eigener Halle unterlag der achtmalige deutsche Meister von Trainer Bill Stewart am Donnerstagabend knapp mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Verteidiger Leon Hüttl erzielte vor 13.600 Zuschauern das einzige Tor des Abends für die Ingolstädter, die damit in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 ausglichen. Vier Siege sind zum Finaleinzug notwendig. Es blieb damit dabei, dass in diesem Halbfinalduell alle Partien bisher jeweils an die Auswärtsmannschaft gingen. Weiter geht die Serie am Samstag in Ingolstadt (18.00 Uhr/MagentaSport).