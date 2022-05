Die Bietigheim Steelers haben sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Teemu Lepaus verstärkt. Der 29 Jahre alte Finne ist der erste Neuzugang auf der Kontingentspielerposition, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Zuletzt lief der Stürmer für den EHC Visp in der Schweiz auf und erzielte in acht Spielen zwei Tore und bereitete vier Treffer vor. Lepaus kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel spielen.