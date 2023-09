Die Adler Mannheim haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der Champions Hockey League gewonnen. Das Team des neuen Trainers Johan Lundskog besiegte den zehnmaligen österreichischen Eishockey-Meister EC Red Bull Salzburg am Sonntag mit 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). Kris Bennett (6. Minute), John Gilmour (22.) und Maximilian Eisenmenger (23.) erzielten vor 8561 Zuschauern die Tore für die Mannheimer. Für die Gäste konnten Ryan Murphy (58.) und Florian Baltram (60.) in der Schlussphase nur noch verkürzen.

In der kommenden Woche stehen für die Adler bereits die nächsten beiden Vorrundenpartien in der Champions League an - beide in Finnland. Am Donnerstag (17.30 Uhr) sind sie bei Tappara Tampere zu Gast, am Sonntag (15.00 Uhr) bei Lukko Rauma.

