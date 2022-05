Ohne die Leistungsträger von Meister Eisbären Berlin und Finalist EHC Red Bull München hat das deutsche Eishockey-Nationalteam das letzte WM-Testspiel knapp gewonnen. Erstmals verstärkt mit den NHL-Profis Moritz Seider, Philipp Grubauer und Tim Stützle setzte sich die Auswahl am Sonntag im Prestigeduell mit Österreich nach einem Rückstand mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) durch. Vor 5000 Zuschauern in Schwenningen waren am Sonntag Alexander Karachun (40.), Stefan Loibl (56.) und Dominik Bittner (58.) die deutschen Torschützen.

Ohne die Leistungsträger von Meister Eisbären Berlin und Finalist EHC Red Bull München hat das deutsche Eishockey-Nationalteam das letzte WM-Testspiel knapp gewonnen. Erstmals verstärkt mit den NHL-Profis Moritz Seider, Philipp Grubauer und Tim Stützle setzte sich die Auswahl am Sonntag im Prestigeduell mit Österreich nach einem Rückstand mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) durch. Vor 5000 Zuschauern in Schwenningen waren am Sonntag Alexander Karachun (40.), Stefan Loibl (56.) und Dominik Bittner (58.) die deutschen Torschützen.

Der WM-Kader soll sich vor der Abreise nach Finnland am Dienstag noch einmal verändern, der Münchner Maximilian Kastner kam als einziger Spieler der beiden DEL-Finalisten bereits zum Einsatz. Die WM in Helsinki und Tampere beginnt am Freitag.