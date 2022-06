Die Adler Mannheim haben ihr Vorbereitungsprogramm vor der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) komplettiert. Neben den vier feststehenden Testspielen im August werden die Adler am 9. und 10. September an der Energie Steiermark Trophy in Graz teilnehmen, wie der Club am Dienstagabend mitteilte.